Побежал в атаку: футболист Ливерпуля забыл принять участие в антирасистской акции (видео)

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забыл про антирасистскую акцию, которая состоялась перед началом матча 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Эвертона".

Арбитр Майк Дин, а также футболисты после стартового свистка встали на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Мане, в свою очередь, забыл про этот жест и сразу побежал в атаку, после чего понял свою ошибку и вернулся на половину поля мерсисайдцев, присоединившись к партнерам.

Стоит отметить, что матч стал для обеих команд первым после карантина и завершился без голов - 0:0.

Видео курьезного момента опубликовал Twitter-паблик Watch LFC.

Sadio Mané was that eager to get started he forgot to kneel... pic.twitter.com/ig9e3iwROQ