цей матеріал доступний українською

Побежал в атаку: футболист Ливерпуля забыл принять участие в антирасистской акции (видео)

14:31, 22 июня 2020
Футбол
78 0
Садио Мане / фото REUTERS

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забыл про антирасистскую акцию, которая состоялась перед началом матча 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Эвертона".

Читайте такжеАПЛ: Ливерпуль потерял очки в своем первом матче после возобновления сезона (видео)

Арбитр Майк Дин, а также футболисты после стартового свистка встали на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Мане, в свою очередь, забыл про этот жест и сразу побежал в атаку, после чего понял свою ошибку и вернулся на половину поля мерсисайдцев, присоединившись к партнерам.

Стоит отметить, что матч стал для обеих команд первым после карантина и завершился без голов - 0:0.

Видео курьезного момента опубликовал Twitter-паблик Watch LFC.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Манчестер Сити" Гвардиола призвал белых людей извиниться перед темнокожими.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter