"Мне стыдно": тренер Ман Сити Гвардиола призвал белых людей извиниться перед темнокожими

Пепу Гвардиоле стыдно за то, что белые люди делали с темнокожими в последние 400 лет.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что белые люди должны извиниться перед чернокожими.

Слова Гвардиолы приводит BBC.

"Белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Мне стыдно за это", - сказал Гвардиола.

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"Нам нужно отправить сотни миллионов сообщений темнокожим. Мне стыдно и неловко из-за того, что белые люди делали с чернокожими. Как люди могут думать, что они отличаются от других? Нам очень многое нужно сделать для чернокожих людей из того, что мы пока так и не сделали", - также подчеркнул он.

Гвардиола также прокомментировал акцию перед матчем АПЛ, в ходе которой все участники преклонили колено, чтобы поддержать движение "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение").

"Все подобные жесты и акции хороши, это положительный момент - то, что мы можем сделать, чтобы люди осознали, что расистское отношение неприемлемо", - сказал испанский тренер.

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