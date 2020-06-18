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"Мне стыдно": тренер Ман Сити Гвардиола призвал белых людей извиниться перед темнокожими

18:09, 18 июня 2020
Футбол
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Пеп Гвардиола / фото REUTERS

Слова Гвардиолы приводит BBC.

"Белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Мне стыдно за это", - сказал Гвардиола.

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"Нам нужно отправить сотни миллионов сообщений темнокожим. Мне стыдно и неловко из-за того, что белые люди делали с чернокожими. Как люди могут думать, что они отличаются от других? Нам очень многое нужно сделать для чернокожих людей из того, что мы пока так и не сделали", - также подчеркнул он.

Гвардиола также прокомментировал акцию перед матчем АПЛ, в ходе которой все участники преклонили колено, чтобы поддержать движение "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение").

"Все подобные жесты и акции хороши, это положительный момент - то, что мы можем сделать, чтобы люди осознали, что расистское отношение неприемлемо", - сказал испанский тренер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские фанаты вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда.

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