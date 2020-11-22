Под руководством испанского тренера команды еще не начинали сезон столь слабо.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола провел худший старт сезона в своей карьере.

Об этом сообщает Squawka Football в Twitter.

Под руководством испанского специалиста на старте сезона 2020-2021 "Манчестер Сити" набрал всего 12 очков по итогам восьми матчей.

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Для Гвардиолы это самый низкий показатель после восьми туров в национальных чемпионатах за всю его тренерскую карьеру.

Отметим, что в прошлом сезоне у "Манчестер Сити" было 16 очков после 8 матчей.

До "Сити" Гвардиола, напомним, тренировал "Баварию" и "Барселону".

В таблице АПЛ в сезоне 2020-2021 "Манчестер Сити" занимает лишь одиннадцатое место.

Пеп Гвардиола: карьера в "Манчестер Сити"

Гвардиола возглавил "Ман Сити" в 2016 году.

Испанец привел "горожан" к двум победам в АПЛ (2018 и 2019), а также выигрывал с командой Кубок Англии, Кубок английской лиги (трижды) и Суперкубок Англии. Гвардиола - самый титулованный тренер в истории "Сити".

В сезоне 2017-2018 "Ман Сити" установил рекорд АПЛ по набранным очкам - 100 очков за сезон, а также по забитым голам - 106 мячей.

В Лиге чемпионов "горожане" под руководством Гвардиолы ни разу не смогли пройти дальше четвертьфинала.

Недавно Гвардиола продлил контракт с "Сити".

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Автор: Антон Дударь