Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола провел худший старт сезона в своей карьере.
Об этом сообщает Squawka Football в Twitter.
Под руководством испанского специалиста на старте сезона 2020-2021 "Манчестер Сити" набрал всего 12 очков по итогам восьми матчей.
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Для Гвардиолы это самый низкий показатель после восьми туров в национальных чемпионатах за всю его тренерскую карьеру.
Отметим, что в прошлом сезоне у "Манчестер Сити" было 16 очков после 8 матчей.
До "Сити" Гвардиола, напомним, тренировал "Баварию" и "Барселону".
В таблице АПЛ в сезоне 2020-2021 "Манчестер Сити" занимает лишь одиннадцатое место.
Пеп Гвардиола: карьера в "Манчестер Сити"
- Гвардиола возглавил "Ман Сити" в 2016 году.
- Испанец привел "горожан" к двум победам в АПЛ (2018 и 2019), а также выигрывал с командой Кубок Англии, Кубок английской лиги (трижды) и Суперкубок Англии. Гвардиола - самый титулованный тренер в истории "Сити".
- В сезоне 2017-2018 "Ман Сити" установил рекорд АПЛ по набранным очкам - 100 очков за сезон, а также по забитым голам - 106 мячей.
- В Лиге чемпионов "горожане" под руководством Гвардиолы ни разу не смогли пройти дальше четвертьфинала.
- Недавно Гвардиола продлил контракт с "Сити".
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