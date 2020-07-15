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Спел песню хорватских нацистов: знаменитый немецкий футболист угодил в скандал (видео)

09:23, 15 июля 2020
Футбол
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Мануэль Нойер / фото REUTERS

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Об этом сообщает Bild.

Футболист весело проводил время в компании друзей, в том числе тренера вратарей "Баварии" Тони Тапаловича. В сети появилось видео, как Нойер поет песню хорватского исполнителя Марко Перковича, который является известным поклонником хорватского режима Усташи. Представители этого движения активно поддерживали фашизм в первой половине прошлого века.

Голкипер исполнил песню "Lijepa li si". В этом произведении Перкович ссылается на хорватскую республику "Герцег-Босна", которая не была признана на международной арене и прекратила существование в 1995-м году.

Представитель 34-летнего футболиста заявил, что Нойер не владеет хорватским языком, поэтому не понимает текст песни.

УНИАН ранее сообщал о том, что Нойер продлил контракт с "Баварией".

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