Спел песню хорватских нацистов: знаменитый немецкий футболист угодил в скандал (видео)

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер оказался в центре международного скандала.

Об этом сообщает Bild.

Футболист весело проводил время в компании друзей, в том числе тренера вратарей "Баварии" Тони Тапаловича. В сети появилось видео, как Нойер поет песню хорватского исполнителя Марко Перковича, который является известным поклонником хорватского режима Усташи. Представители этого движения активно поддерживали фашизм в первой половине прошлого века.

Голкипер исполнил песню "Lijepa li si". В этом произведении Перкович ссылается на хорватскую республику "Герцег-Босна", которая не была признана на международной арене и прекратила существование в 1995-м году.

Представитель 34-летнего футболиста заявил, что Нойер не владеет хорватским языком, поэтому не понимает текст песни.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.



Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ