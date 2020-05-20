Cтена в воротах: Бавария отметила новый контракт с легендой клуба оригинальным фотошопом

Мануэль Нойер заключил новую сделку с мюнхенцами.

Мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с вратарем сборной Германии Мануэлем Нойером.

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34-летний капитан команды заключил новую сделку до июня 2023 года.

Стороны долгое время вели переговоры и в итоге смогли договориться.

"Бавария" на своей странице в Twitter продемонстрировала свое отношение к голкиперу, опубликовав креативный коллаж.

На нем Нойер возводит стену в собственных воротах с цифрами "2023".

В нынешнем сезоне ветеран провел 38 матчей и пропустил 38 голов во всех турнирах. Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. С клубом голкипер стал семикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2012/13.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" одержала уверенную победу в своем первом матче после длительной паузы.