Cтена в воротах: Бавария отметила новый контракт с легендой клуба оригинальным фотошопом
Мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с вратарем сборной Германии Мануэлем Нойером.
Читайте такжеБавария нашла оригинальный способ привлечь фанатов к борьбе с коронавирусом (фото)
34-летний капитан команды заключил новую сделку до июня 2023 года.
Стороны долгое время вели переговоры и в итоге смогли договориться.
"Бавария" на своей странице в Twitter продемонстрировала свое отношение к голкиперу, опубликовав креативный коллаж.
На нем Нойер возводит стену в собственных воротах с цифрами "2023".
В нынешнем сезоне ветеран провел 38 матчей и пропустил 38 голов во всех турнирах. Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. С клубом голкипер стал семикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2012/13.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" одержала уверенную победу в своем первом матче после длительной паузы.