Дарья Савина опубликовала горячие снимки.

Возлюбленная защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, журналистка Дарья Савина в свой день рождения поделилась с подписчиками откровенными фото.

Снимки Савина опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото девушка предстала в боди в виде банта, которое надето на голое тело.

Отметим, что Савиной исполнилось 20 лет.

"С днем рождения меня! Мой год будет такой же яркий, как и эти фото, обещаю", - написала Савина.

Бондарь прокомментировал пост возлюбленной. "Моя пушечная именинница! Люблю тебя!", - написал футболист.

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Автор: Антон Дударь