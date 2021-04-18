Возлюбленная защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, журналистка Дарья Савина в свой день рождения поделилась с подписчиками откровенными фото.
Снимки Савина опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото девушка предстала в боди в виде банта, которое надето на голое тело.
Отметим, что Савиной исполнилось 20 лет.
"С днем рождения меня! Мой год будет такой же яркий, как и эти фото, обещаю", - написала Савина.
Бондарь прокомментировал пост возлюбленной. "Моя пушечная именинница! Люблю тебя!", - написал футболист.
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