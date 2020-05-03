"Наворовали денег": экс-футболист сборной Украины Алиев нашел объяснение ситуации с коронавирусом

Александр Алиев уверен, что кому-то было выгодно устроить пандемию.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил, что пандемия коронавируса и карантин позволили кому-то получить финансовую выгоду.

Читайте также"Дебилы": оштрафованный за нарушение карантина экс-футболист оскорбил полицию и журналистов

Об этом экс-футболист заявил в комментарии Metaratings.

"Что касается коронавируса, то мое мнение не поменялось. Скоро все закончится. Уже заканчивается. Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Пусть все это скорее закончится и вернется прежняя жизнь", - заявил Алиев.

Бывший футболист ранее заявлял, что информация о смертности в Италии из-за коронавируса является "фейком". Тем не менее, почувствовал симптомы простуды, Алиев сразу отправился делать тест на COVID-19.

По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировано 11 913 случаев заболевания, а также 288 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что Алиев нарвался на скандал с бывшей женой в прямом эфире.