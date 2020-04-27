"Секс втроем был": экс-футболист сборной Украины Алиев нарвался на скандал с бывшей женой в прямом эфире (видео)

Бывшая супруга напомнила Алиеву, что он обсуждает интимные темы в присутствии детей.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев устроил скандал в прямом эфире со своей бывшей супругой Татьяной.

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Алиев вел эфир в Instagram, где отвечал на вопросы подписчиков и произнес фразу, что у него "был секс втроем".

Это вызвало гнев бывшей жены, которая проживает вместе с ним в квартире, несмотря на развод.

Татьяна в грубой форме напомнила Алиеву, что в комнате с ним находятся дети, предложив обсуждать такие темы на балконе, после чего бывшая пара устроила перепалку.

Внимание! В видео присутствуют нецензурные выражения.

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев рассказал, за что ему нравится Путин.