Прислали по привычке: знаменитый биатлонист получил по почте награду, которую не выигрывал

Международный союз биатлонистов по ошибке прислал Мартену Фуркаду "Большой хрустальный глобус".

Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал французскому биатлонисту Мартену Фуркаду "Большой хрустальный глобус" за сезон 2019-2020.

В общем зачете Кубка мира-2019/20 Фуркад занял второе место, тогда как обладателем "Большого хрустального глобуса" стал норвежец Йоханнес Бе.

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Однако IBU отправил главную награду Фуркаду, а Бе получил по почте "Малый хрустальный глобус" за индивидуальные гонки, который должен достаться французу.

"Большой хрустальный глобус", который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А "глобус" за индивидуальные гонки пришел ему. Я предложил ему оставить трофей - он был не особо против", - рассказал Фуркад во время прямого эфира в Instagram, сообщает lequipe.fr.

В сети шутят, что в IBU отправили "Большой хрустальный глобус" Фуркаду по привычке - француз выигрывал эту награду на протяжении семи лет подряд, с 2012 по 2018 годы.

Напомним, Фуркад объявил о завершении карьеры.

Как сообщал УНИАН, француз одержал победу в своей последней гонке.