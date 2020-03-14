Красивое прощание: легенда биатлона Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере (видео)

Французский биатлонист одержал победу в гонке преследования.

Француз Мартен Фуркад, который накануне объявил о завершении карьеры, одержал победу в своем последнем старте - гонке преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти.

В борьбе за золото француз опередил двух своих соотечественников.

Еще более красивым уход Фуркада делает тот факт, что первую победу на этапах Кубка мира Фуркад одержал ровно 10 лет назад (14 марта) в Контиолахти и также в гонке преследования.

He began his career with a pursuit win and ended it with one too! A great final victory for @martinfkde in the #KON20 men pursuit. Watch it again onhttps://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/bJGXh9jw89 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Несмотря на победу в этой гонке, выиграть "Большой хрустальный глобус" Фуркаду не удалось. Чемпионом сезона стал норвежец Йоханнес Бе, который в гонке преследования финишировал четвертым.

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У украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 16-й позиции.

Эта гонка стала последним мужским стартом сезона 2019-2020 - масс-старты, которые должны были пройти 15 марта, отменены.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) - (0+0+1+2) 31:25,4

2. Кантен Фийон Майе (Франция) - (1+0+0+1) +2,9

3. Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+1+3) +4,5...

16. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+0+0+1) +1:12,1

17. Артем Прима (Украина) - (0+1+1+0) +1:12,6

44. Руслан Ткаленко (Украина) - (1+0+1+1) +4:00,1

Как сообщал УНИАН, девятый этап КМ по биатлону был отменен из-за коронавируса.