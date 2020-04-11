Клуб УПЛ провел тренировку с помощью видеосвязи

"Заря" использует технологии, чтобы поддерживать игроков в тонусе.

Луганская "Заря" провела тренировку футболистов через интернет.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

Для организации коллективной тренировки в условиях карантина клуб использовал Skype. В настоящий момент все футболисты находятся по домам, а сезон остановлен на неопределенный срок.

Состоялся конференц-звонок, футболисты вышли на связь, а затем к чату присоединился тренер по физподготовке Григорий Ярмаш, который провел для них тренировку в режиме онлайн.

"Был подготовлен комплекс упражнений, длительностью в районе 50 минут. Я эти упражнения показывал, ребята их выполняли. Такие занятия помогают не только поддерживать физическую форму, но и значительно улучшают настроение. Все футболисты находятся в хорошем расположении духа и настроены на серьезную работу. В онлайн-режиме в том числе. При нынешней ситуации мы все должны соблюдать правила карантина, тренируясь исключительно в домашних условиях", - отметил Ярмаш.

Клуб отметил, что такая практика будет продолжена.

УНИАН ранее сообщал о том, что клубы УПЛ получили письмо от ФИФА по вопросу зарплат футболистов.