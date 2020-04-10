Клубы УПЛ получили письмо от ФИФА по вопросу зарплат футболистов - СМИ

Организация дала право клубам сокращать зарплатные ведомости.

Украинские клубы получили письмо от Международной федерации футбола (ФИФА) относительно дальнейших взаимоотношений с футболистами в условиях карантина.

Читайте такжеФИФА приняла решение по контрактам футболистов и трансферному рынку

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.

В письме клубы получили прямое право садиться за стол переговоров с игроками и сокращать зарплаты.

"Это не является прямой рекомендацией и сохраняет за футболистами право не идти на понижение. Все зависит от морали каждого в отдельности", - отметил Бурбас.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире остановлены практически все футбольные соревнования. При этом Евро-2020 был перенесен на следующий год. Пауза пока имеет неопределенный срок - все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в мире.

Стоит отметить, что клубы УПЛ пока не заявляли о сокращении зарплат игроков.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Динамо" Михайличенко раскритиковал УАФ и УПЛ за неопределенность по завершению сезона.