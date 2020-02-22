Динамо - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

Вице-чемпион Украины открывает весеннюю часть сезона домашним матчем.

22 февраля в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" будет принимать полтавскую "Ворсклу".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Ворскла".

Начало встречи - в 17.00.

Обе команды проведут свой первый официальный матч во второй части сезона.

На данный момент "Динамо", набрав 36 очков, занимает второе место в таблице УПЛ. У "Ворсклы" в активе лишь 14 очков, команда зимовала на одиннадцатой позиции.

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 5:0.

УПЛ, 19-й тур

Динамо - Ворскла

Видеотрансляция матча

Телеканал 2+2

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 19-го тура УПЛ.