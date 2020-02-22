Динамо - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ
11:24, 22 февраля 2020Футбол
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Вице-чемпион Украины открывает весеннюю часть сезона домашним матчем.
В первом круге Карлос Де Пена забил Ворскле два гола / фото: ФК Динамо
22 февраля в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" будет принимать полтавскую "Ворсклу".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Ворскла".
Начало встречи - в 17.00.
Обе команды проведут свой первый официальный матч во второй части сезона.
На данный момент "Динамо", набрав 36 очков, занимает второе место в таблице УПЛ. У "Ворсклы" в активе лишь 14 очков, команда зимовала на одиннадцатой позиции.
Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 5:0.
УПЛ, 19-й тур
Динамо - Ворскла
Видеотрансляция матча
Телеканал 2+2
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 19-го тура УПЛ.
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