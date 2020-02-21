Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 19-го тура
22 и 23 февраля пройдут матчи первого после зимней паузы тура чемпионата Украины.
Стоит отметить, что игра "Динамо" перенесена с "Олимпийского" на стадион имени Лобановского и пройдет без болельщиков. Матч смогут посетить только дети из спортивных школ.
Таким образом столичный клуб был наказан за расистский скандал в Харькове во время игры с "Шахтером".
Расписание трансляций
22 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Ворскла"
Трансляция: "2+2"
23 февраля
14.00. "Александрия" - "Колос"
Трансляция: "Футбол 1"
14.00. "Карпаты" - "Днепр-1"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Шахтер" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Олимпик" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее сообщал о том, что УАФ представила график использования системы видеоповторов VAR на четыре тура УПЛ.