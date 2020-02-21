Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 19-го тура

"Динамо" будет принимать "Ворсклу", а "Шахтер" встретится с "Десной".

22 и 23 февраля пройдут матчи первого после зимней паузы тура чемпионата Украины.

Стоит отметить, что игра "Динамо" перенесена с "Олимпийского" на стадион имени Лобановского и пройдет без болельщиков. Матч смогут посетить только дети из спортивных школ.

Таким образом столичный клуб был наказан за расистский скандал в Харькове во время игры с "Шахтером".

Расписание трансляций

22 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Ворскла"

Трансляция: "2+2"

23 февраля

14.00. "Александрия" - "Колос"

Трансляция: "Футбол 1"

14.00. "Карпаты" - "Днепр-1"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Шахтер" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Олимпик" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее сообщал о том, что УАФ представила график использования системы видеоповторов VAR на четыре тура УПЛ.