Шахтер потерпел первое поражение на сборе в Турции
12:11, 29 января 2020Футбол
200 0
Чемпион Украины проиграл сербскому клубу.
Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" на сборе в Турции провел контрольный матч против сербского клуба "Пролетер", который занимает одиннадцатое место в своем национальном первенстве.
Встреча завершилась поражением "горняков". "Шахтер" проиграл впервые на сборе в Турции.
Единственный гол "горняки" пропустили во втором тайме.
Читайте такжеДинамо благодаря дублю новичка Каргбо обыграло казахстанский Кайрат (видео)
"Шахтер" - "Пролетер" - 0:1
Гол: Радинович (50)
"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62)
Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Шахтер" сыграл вничью с "Войводиной".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter