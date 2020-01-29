Шахтер потерпел первое поражение на сборе в Турции

Чемпион Украины проиграл сербскому клубу.

Донецкий "Шахтер" на сборе в Турции провел контрольный матч против сербского клуба "Пролетер", который занимает одиннадцатое место в своем национальном первенстве.

Встреча завершилась поражением "горняков". "Шахтер" проиграл впервые на сборе в Турции.

Единственный гол "горняки" пропустили во втором тайме.

Читайте такжеДинамо благодаря дублю новичка Каргбо обыграло казахстанский Кайрат (видео)

"Шахтер" - "Пролетер" - 0:1

Гол: Радинович (50)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62)

Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Шахтер" сыграл вничью с "Войводиной".