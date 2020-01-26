цей матеріал доступний українською

Шахтер сыграл вничью с сербами на тренировочном сборе (видео)

18:57, 26 января 2020
Футбол
137 0
Шахтер избежал поражения на последних минутах / фото: ФК Шахтер

Читайте такжеЛегионер Шахтера пропустит несколько месяцев из-за травмы

В самой концовке встречи сербы вышли вперед благодаря автоголу Сергея Болбата, а спустя три минуты "горняки" сравняли счет усилиями Алана Патрика.

"Шахтер" (Украина) - "Войводина" (Сербия) - 1:1

Голы: Патрик, 81 - Болбат, 78, автогол

"Шахтер": Трубин (Шевченко, 46), Кирюханцев, Муравский, Хочолава, Сиприано, Антонио, Коваленко, Мудрик (Вакула, 37), Нем (Дентиньо, 37), Коноплянка, Фернандо (Сикан, 37)

Обзор матча представил официальный YouTube-канал "Шахтера".

Следующий товарищеский поединок дончане проведут против сербского "Пролетера". Игра состоится 29 января.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в первом матче на сборе "Шахтер" обыграл польский "Лех".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter