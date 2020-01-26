Шахтер сыграл вничью с сербами на тренировочном сборе (видео)

"Горняки" забили и себе, и сопернику.

Донецкий "Шахтер" сыграл второй матч на подготовительном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру была сербская "Войводина". Читайте такжеЛегионер Шахтера пропустит несколько месяцев из-за травмы В самой концовке встречи сербы вышли вперед благодаря автоголу Сергея Болбата, а спустя три минуты "горняки" сравняли счет усилиями Алана Патрика. "Шахтер" (Украина) - "Войводина" (Сербия) - 1:1 Голы: Патрик, 81 - Болбат, 78, автогол "Шахтер": Трубин (Шевченко, 46), Кирюханцев, Муравский, Хочолава, Сиприано, Антонио, Коваленко, Мудрик (Вакула, 37), Нем (Дентиньо, 37), Коноплянка, Фернандо (Сикан, 37) Обзор матча представил официальный YouTube-канал "Шахтера". Следующий товарищеский поединок дончане проведут против сербского "Пролетера". Игра состоится 29 января. УНИАН ранее также сообщал о том, что в первом матче на сборе "Шахтер" обыграл польский "Лех".

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