Десна - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ
09:58, 22 сентября 2019Футбол
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В Чернигове пройдет матч лидеров чемпионата Украины.
Жуниор Мораес с семью голами является лучшим бомбардиром УПЛ / фото: ФК Шахтер
В восьмом туре украинской Премьер-лиги в Чернигове пройдет матч между "Десной" и "Шахтером".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Шахтер".
Начало встречи - в 14.00.
"Шахтер" стартовал в УПЛ с семи подряд побед и, набрав 21 очко, уверенно возглавляет турнирную таблицу.
"Десна" также может записать начало сезона себе в актив. Подопечные Александра Рябоконя набрали 14 очков и занимают второе место. В прошлом туре "Десне" на выезде со счетом 2:1 удалось обыграть "Динамо".
Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча. На победу "горняков" дается коэффициент 1,25, на "Десну" - 12,50, а на ничью - 5,60.
УПЛ, 8-й тур
Десна - Шахтер
Видеотрансляция матча
Телеканал 2+2
УНИАН ранее также сообщал о том, что в восьмом туре УПЛ "Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью.
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