Десна - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ

В Чернигове пройдет матч лидеров чемпионата Украины.

В восьмом туре украинской Премьер-лиги в Чернигове пройдет матч между "Десной" и "Шахтером".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Шахтер".

Начало встречи - в 14.00.

"Шахтер" стартовал в УПЛ с семи подряд побед и, набрав 21 очко, уверенно возглавляет турнирную таблицу.

"Десна" также может записать начало сезона себе в актив. Подопечные Александра Рябоконя набрали 14 очков и занимают второе место. В прошлом туре "Десне" на выезде со счетом 2:1 удалось обыграть "Динамо".

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча. На победу "горняков" дается коэффициент 1,25, на "Десну" - 12,50, а на ничью - 5,60.

УПЛ, 8-й тур

Десна - Шахтер

Видеотрансляция матча

Телеканал 2+2

УНИАН ранее также сообщал о том, что в восьмом туре УПЛ "Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью.