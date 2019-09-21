Заря и Мариуполь сыграли вничью в матче с двумя удалениями (видео)

Луганчане не смогли одержать победу в домашней встрече.

В Запорожье прошел матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу между "Зарей" и "Мариуполем". Встреча завершилась без забитых голов.

Обе команды уже в первом тайме остались в меньшинстве. В составе "Мариуполя" за две желтые карточки в середине первого тайма был удален Валерий Федорчук. У "Зари" также два "горчичника" в первой половине игры получил Филипп Будковский, который оба раза грубо играл локтями.

Отметим, что "Заря" по ходу матча нанесла 20 ударов по воротам (11 - в створ), но так и не смогла распечатать Рустама Худжамова.

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"Заря" набрала 12 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У "Мариуполя" - 9 очков и седьмая позиция.

"Заря" - "Мариуполь" - 0:0

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин (Кабаев, 86), Юрченко, Леднев (Громов, 80), Будковский, Русин

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков, Чех (Тищенко, 82), Федорчук, Чурко, Мишнев, Корниенко, Вакула (Горбунов, 90+1)

Удаления: Будковский, 40 (повторное предупреждение) - Федорчук, 32 (повторное предупреждение)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Олимпик" добыл первую победу в текущем сезоне УПЛ.