Волкер поздравил юниорскую сборную Украины с великой победой в финале ЧМ-2019

Спецпредставитель Государственного Департамента США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил юниорскую футбольную сборную Украины с победой на чемпионате мира.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю Украину с великой победой на Чемпионате мира U-20», – написал спецпредставитель.

Поздравляю 🇺🇦 on a great victory at the U-20 World Cup! https://t.co/am9KVsUbjD