Сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20

В финальном матче подопечные Александра Петракова обыграли сборную Южной Кореи.

Сборная Украины U-20 стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

Сборная Украины пропустила уже в дебюте игры. Даниил Бескоровайный сбил соперника на линии штрафной, арбитр посмотрел видеоповтор и указал на "точку". Андрей Лунин не спас - Ли Кан Ин уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Отыграться украинцам удалось на 34-й минуте. Стандарт у штрафной южнокорейской сборной завершился голом Владислава Супряги, который развернулся и отправил мяч в нижний угол ворот.

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На 52-й минуте Супряга оформил дубль - после паса Ефима Конопли нападающий "Динамо" вышел на голкипера и низом пробил в дальний угол.

На 70-й минуте сборную Украины спас Лунин - голкипер среагировал на удар головой с близкого расстояния, после чего мяч еще попал в перекладину.

В конце матча Георгий Цитаишвили протащил мяч со своей половины поля и точно пробил в дальний угол, поставив точку в матче.

Сборная Украины U-20 впервые стала чемпионом мира.

На мировом первенстве украинская сборная выиграла шесть матчей из семи, а еще в одном сыграла вничью.

Украина - Южная Корея - 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 - Ли Кан Ин, 5 (с пенальти)

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь, Сафронов, Корниенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлев (Чех, 57), Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сикан, 63)

Южная Корея: Ли Кван Ен, Хван Тэ Хен, Ли Джи Соль, Ким Хьюн Ву, Ли Чжэ Ик, Чой Джун (Ли Ку Гук, 80), Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Ким Чжун Мин, Чжо Ен Ук (Чжон Се Джин, 46), Ли Кан Ин, О Се Хун

Как сообщал УНИАН, в полуфинале ЧМ-2019 сборная Украины обыграла сборную Италии.