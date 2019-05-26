Динамо - Львов: видео трансляция матча УПЛ
10:12, 26 мая 2019Футбол
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Киевляне принимают львовян в 31-м туре чемпионата Украины.
Карлос де Пена забил один гол в шести матчах за Динамо в УПЛ / фото: ФК Динамо Киев
В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги 26 мая "Динамо" будет принимать "Львов".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".
Матч начнется в 17.00.
Плеер с видеотрансляцией будет доступен перед началом матча.
И "Динамо", и "Львов" уже застолбили за собой итоговые места в чемпионате Украины. Киевляне после 30 туров набрали 66 очков и финишируют в УПЛ вторыми. У "Львова" - 34 очка и шестая позиция.
В текущем сезоне все три предыдущих противостояния "Динамо" и "Львова" завершились со счетом 1:0. Дважды победу отпраздновали киевляне, а в матче второго круга - львовяне.
УНИАН также сообщал о результатах матчей 31-го тура УПЛ 26 мая.
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