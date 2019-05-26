Динамо - Львов: видео трансляция матча УПЛ

Киевляне принимают львовян в 31-м туре чемпионата Украины.

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги 26 мая "Динамо" будет принимать "Львов".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".

Матч начнется в 17.00.

Плеер с видеотрансляцией будет доступен перед началом матча.

И "Динамо", и "Львов" уже застолбили за собой итоговые места в чемпионате Украины. Киевляне после 30 туров набрали 66 очков и финишируют в УПЛ вторыми. У "Львова" - 34 очка и шестая позиция.

В текущем сезоне все три предыдущих противостояния "Динамо" и "Львова" завершились со счетом 1:0. Дважды победу отпраздновали киевляне, а в матче второго круга - львовяне.

УНИАН также сообщал о результатах матчей 31-го тура УПЛ 26 мая.