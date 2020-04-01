Сталлоне снимет фильм про карьеру братьев Кличко

Лента может выйти в прокат уже в апреле следующего года.

Знаменитый актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне cнимет фильм, который будет посвящен карьере украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко.

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Об этом сообщает Mixsport.pro.

Лента получит название "Братья - легенды", а Сталлоне будет работать с проектом в качестве режиссера и сценариста. Съемки должны начаться осенью, а в прокат фильм планируется выпустить в апреле 2021 года.

Стоит отметить, что Сталлоне давно находится в дружеских отношениях с легендами украинского бокса. Братья были сопродюссерами мюзикла "Рокки", который был посвящен истории первого фильма легендарной саги о Рокки Бальбоа.

Сталлоне несколько раз посещал бои украинцев. Он был замечен в 2009-м году в Лос-Анджелесе на поединке Виталия с американцем Крисом Арреолой, а в 2012-м - в Гамбурге на противостоянии Владимира с поляком Мариушем Вахом.

В 2011-м году уже был снять документальный фильм про братьев Кличко, который создал немецкий режиссер Себастиан Денхардт. Ленту показывали в нескольких странах Европы, а также в США.

У Владимира Кличко, который завершил карьеру в 2017-м году, есть эпизодические роли в нескольких фильмах. Виталий Кличко в настоящий момент является мэром Киева.

УНИАН ранее сообщал о том, что братьев Кличко признали лучшими боксерами супертяжелого веса в 21 веке.