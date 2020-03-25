Братьев Кличко признали лучшими боксерами супертяжелого веса в 21 веке

Первое место в рейтинге занял Владимир Кличко.

Владимир и Виталий Кличко возглавили рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса, который составило испанское издание Marca.

Об этом сообщает "Братство Кличко".

Первое место в рейтинге занял Владимир Кличко, а Виталий расположился на второй позиции.

"Лучший, вне всякого сомнения – Владимир Кличко. Он начал столетие, проведя первую защиту титула WBO, который он заполучил в бою против американца Криса Берда. Он провел невероятное количество защит, установил массу рекордов. Да, он проиграл Корри Сандерсу и Ламону Брюстеру, но побеждал таких бойцов как Крис Берд, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Фрасуа Бота, Рэй Мерсер, Дэвид Хэй, Александр Поветкин, Кубрат Пулев, пока не проиграл под занавес карьеры новым звездам дивизиона - Фьюри и Джошуа", - отметили авторы рейтинга.

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"Виталий Кличко в общей сложности защитил чемпионский пояс WBC более 10 раз. После поражения от Леннокса Льюиса из-за остановки боя, вызванной обильным кровотечением, и в котором он выигрывал по очкам, украинец больше никогда не проигрывал, проведя 12 титульных боев и девять из них завершив нокаутом. Да и первое его поражение в карьере было вызвано "медицинскими проблемами" - травмой плеча в бою с Бердом", - подчеркивает Marca.

На третье место издание поставило Энтони Джошуа, на четвертое - Тайсона Фьюри, а на пятом расположился Деонтей Уайлдер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Александр Усик вошел в тройку лучших действующих боксеров-супертяжеловесов.