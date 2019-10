"Попросил Боженьку, и он помог": Усик оценил свой дебют в супертяжах (видео)

Украинец заявил, что почувствовал разницу между крузервейтом и супертяжелым весом.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал свою победу над Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в супертяжелом весе.

Об этом Усик сказал после боя.

"I am feel, i am very feel. Я очень счастлив. Очень ждал этого. Были проблемы из-за того, что поменялся соперник. Я этого, может, не показывал, но понервничал из-за этого. Но собрался, помолился, попросил Боженьку помочь, и он мне помог. Слава Богу", - сказал Усик.

Украинец отметил, что почувствовал определенную разницу между первым тяжелым весом и супертяжелым весом.

"Есть чуть-чуть, но я уже боксировал в суперах... В целом, разница, конечно есть".

Усик подчеркнул, что у него не было задачи завершить бой досрочно:

"Задача от тренера была боксировать, а когда придет шанс, момент - использовать его. Но не по-наглому".

Украинец также заявил, что готов боксировать против Энтони Джошуа, Энди Руиса, Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри:

"Я могу с ними боксировать. Если мне дадут чемпионский бой, я его возьму".

Как сообщал УНИАН, Усик одержал досрочную победу над Уизерспуном. Американец отказался выходить на восьмой раунд.