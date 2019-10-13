Усик одержал досрочную победу в дебютном бою в супертяжелом весе (фото, видео)

Украинский боксер без проблем разобрался с американцем Чаззом Уизерспуном.

Александр Усик (17-0, 13 КО) в Чикаго провел свой дебютный бой в супертяжелом весе. Украинский боксер выиграл у американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой Усика. Украинец доминировал в ринге в каждом раунде, а в седьмом забросал соперника ударами. Уизерспун выстоял, но затем отказался выходить на восьмой раунд.

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Для Усика эта победа стала семнадцатой на профи-ринге в семнадцати боях. В тринадцатый раз в карьере украинец выиграл досрочно.

Напомним, изначально соперником Усика должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, однако он попался на допинге. В итоге за четыре дня до боя заменить Спонга согласился Уизерспун.

Уже в следующем бою Усик имеет шансы побороться за чемпионский пояс - украинец является обязательным претендентом на титул по версии WBO.

Видео последнего раунда боя, который транслировал телеканал "Интер".

Как сообщал УНИАН, ранее Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.