Внедорожник помогает украинским военным бороться с вражескими дронами-камикадзе в центральной части Украины.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили внедорожник Opel Frontera.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Авто поступило в распоряжение зенитно-ракетного взвода.

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Внедорожник помогает украинским военным бороться с вражескими дронами-камикадзе в центральной части Украины.

Напомним, при содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

От начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 авто. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.