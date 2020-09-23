По словам президента, больше всего вспышек COVID-19 спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов.

Президент Владимир Зеленский связывает рост числа случаев инфицирования коронавирусом в Украине с усталостью граждан от карантинных ограничений.

Об этом он сказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, текст которого размещен на сайте главы государства.

«Причины роста количества заражений в Украине - такие же, как и в любой другой стране. Люди устали от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянной эмоционального напряжения. Люди очень хотят вернуться к привычной жизни», - заявил он.

По словам Зеленского, больше всего вспышек COVID-19 спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов.

«В начале этого кризиса мы отреагировали очень оперативно - за счет карантина нам реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас у нас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том или ином месте», - сказал Зеленский.

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Коронавирус в Украине: актуальные данные

За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734.

С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавируса удалось 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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Автор: Константин Гончаров