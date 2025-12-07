В целом количество мигрантов за пределами страны оценивают в почти 6 миллионов человек.

С 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали столько же людей, как за предыдущие девять месяцев.

Об этом информирует Национальный банк Украины в новом макроэкономическом и монетарном обзоре со ссылкой на данные ООН и Евростата. В целом количество мигрантов за пределами страны оценивают в почти 6 миллионов человек.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составляло 5.9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", – говорится в документе.

В Нацбанке предположили, что увеличение количества мигрантов может быть связано в том числе с усилением российских атак на объекты гражданской инфраструктуры. Еще одним фактором называют разрешение на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.

Выезд украинцев за границу: последние новости

В Украине меняются правила выезда журналистов за границу. Как пояснили в Государственной пограничной службе Украины, начиная с 1 января 2026 года письма-информирования о выезде представителей медиа и информационной сферы будет предоставлять не Министерство культуры, а Госкомтелерадио.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагают дополнительно расширить перечень категорий граждан, которым запрещен выезд из Украины в период военного положения и мобилизации.

