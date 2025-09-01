Граждане страны по-разному отреагировали на новые правила выезда для мужчин.

В конце лета, 26 августа 2025 года, Кабмин обновил правила пересечения границы для мужчин. Теперь все молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет включительно имеют право уехать из страны. Обновленный выезд мужчин из Украины вызвал разные мнения у сограждан новоиспеченных эмигрантов.

Выезд мужчин за границу - что думают украинцы

Кабинет министров Украины четко объяснил, что нужно для выезда за границу 18-22. Необходимо иметь при себе обновленный военно-учетный документ (можно в Резерв+) и загранпаспорт. Эти два документа дают возможность покинуть страну, что хорошо для молодых людей, желающих сделать это, и плохо для их соотечественников, не имеющих возможности так поступить.

Украинцы на такую новость отреагировали по-разному - в социальной сети Threads разгорелся скандал. Украинец опубликовал фото таблички с надписью "Хелм" на польском языке, добавив подпись "Ура, я выехал из Украины".

Видео дня

В комментариях на него обрушился шквал негатива - пользователи осуждали за то, что покинул страну, и иронично шутили о языке:

"Там и оставайся. Откажись обязательно от украинского гражданства, и выбрось карточки украинских банков. Живи там, обязательно в тиктоки записывай своё восхищение и обязательно обс***й Украину. Ну всё как вы любите…."

"Характерно, что при пересечении границы сразу переключается тумблер языка"

"Мальчики 18-22 выезжают. Мужчины 18-22 остаются"

"Автор поста через полгода: Дайте денег на билет в Украину, все надоело, никому не нужен, устал унитазы мыть и на стройке работать, памагите!. Братан, если был бомжом в Украине, то в Европе твой статус еще понизится. Но стоит попробовать, стоит…"

Отметим, что были и те, кто поддержал молодого человека, его решение и поступок:

"Красавчик! А злые комментарии пишут две группы людей. Первая — это те, кто завидует тем, у кого нет такой возможности. А другие просто бронированные с кастрюлей на голове"

"Поздравляю! Можно выдохнуть, жить в удовольствие и спокойно добиваться своих целей, надеюсь худшее позади а впереди у Вас лучшая жизнь"

"Как же противно от половины комментариев. Насколько они пропитаны ненавистью ко всему и ко всем. Маловероятно, что люди будут возвращаться в страну, где тебя ненавидят за то, что ты просто существуешь и хочешь жить"

"Живите свою лучшую жизнь. Искренне желаю, чтобы у вас все сложилось"

Автор поста написал, что не ожидал такого количества негатива. Он прямым текстом послал по известному адресу всех, кто "льет желчь", а остальных, протягивающих руку помощи ему, поблагодарил.

В другой ветке обсудили пост девушки, которая попросила парней в возрасте 18-22 года уезжать из страны.

"Парни 18-22 года. У ВАС ЕСТЬ ШАНС. Выезжайте все из Украины, пожалуйста. Я уже вижу тредсы, где 22 летние парни выехали. Расплакалась. Пишут: "Я так мечтал увидеть Европу и путешествовать, но был как в тюрьме". ВЫЕЗЖАЙТЕ ВСЕ, ПОЖАЛУЙСТА, пока эти черти у власти не передумали".

Ей в ответ писали разное:

"Надеюсь, вы выехали вместе с ними и больше не вернетесь. Тьфу"

"Было бы прекрасно, если бы люди, которые уехали из Украины и не планируют возвращаться, сдали паспорта гражданства и не получали по ним никаких пособий. ВООБЩЕ!!"

"А может здесь есть патриотичные люди, которые не собираются бежать как примитивные существа, а хотят остаться и иметь свою национальную идентичность"

"Ты бы просто мечтала, чтобы все из Украины уехали и это государство исчезло, и чтобы орки до Ужгорода стояли"

"Я не понимаю, почему столько хейта на ваш пост, мне жаль тех детей, у которых только начинается жизнь, а их бросают на верную смерть, пусть лучше едут в Европу и спасают свои жизни"

Другие пользователи отмечали, что мужчины разберутся сами без чужих советов, и если автор поста выехала, то пускай сидит молча за границей.

Отдельное внимание привлек пост мужчины, который решил задать уезжающим парням несколько вопросов.

"Пацаны: 18-22 года. Вы не подумайте! Я ни в коем случае не против того, чтоб вы уезжали. Но меня, как человека сознательного, мучает один вопрос:

А куда вы все собственно едете? Вас кто-то там ждёт? Вас кто-то зовёт/приглашает? Вам кто-то обещает оплатить всем образование? Или предоставить работу? На какие шиши вы планируете жить заграницей? И вообще, что делать?

Это реально вопрос, на который у меня нет ответа. Помогите дяде разобраться!"

Пользователи охотно приняли участие в обсуждении и ответили на вопросы:

"Я пацан из этой категории, я еду работать за копейки и жить в халупе, зато живой и свободный"

"Сильно умный? Денег много? Дай на новый дом и квартиру. А то мы так сильно нужны нашей стране"

"Ты дядя по-моему не догоняешь что для людей это тоже самое что выбраться из Африки или Афганистана, я сам через это прохожу, и скажу тебе что простые украинцы так не жили дома как в Европе. Свободу не купишь."

Более того, и наблюдатели со стороны решили высказать свое мнение. Люди оставляли комментарии, объясняя свои мысли насчет правильности отъезда молодых парней. Мнения были разными:

"Это лучший возраст для старта в новой стране. Быстрая адаптация, нет страха, есть много сил и любопытства, способность выжить в любых условиях, хоть в общаге, хоть не спать ночами. Ещё нечего терять и некого "тащить за собой". Колоссальный скачок в развитии, доходе и возможностях. Лучший возраст для переезда, серьезно"

"А почему все должны стартовать в другой стране? Почему бы молодёжи свою не улучшить?"

"Никто нигде никого не ждет , но умные 10 миллионов украинцев покинули страну и работают , живут и решают свои вопросы ! Пусть молодые парни уезжают , встречаются с девушками , работают и живут свою единсвенную молодость и жизнь ! А вы дядя , вам сколько лет ? Это рассуждение ограниченного пенсионера"

Одна из девушек, принявшая участие в обсуждении, напомнила о ценах за границей. Она написала, что уже 9 месяцев в другой стране и готова сказать, что если и есть работа без знания языка и образования, то зарабатывать можно максимум 1500$ в месяц. По ее словам, стоимость аренды жилья "космическая" - в Варшаве однокомнатная квартира стоит от 800-1000 долларов в месяц. Учивая такие цены, зарплата в полторы тысячи - это копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: