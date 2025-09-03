Он также ответил на вопрос о том, не спровоцирует ли это огромные очереди из-за страха, что война начнется снова.

Военнообязанные мужчины не смогут выезжать за границу сразу после окончания войны в Украине, сначала будет определенный промежуточный период. Такое заявление в интервью "Новини. LIVE" сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Война закончится – разрешат. Я не совсем понимаю логистику. Военное положение прекратило действовать, там еще, вероятно, будет какой-то не очень большой период промежуточный и все, электоральный цикл, открытые границы и тому подобное", – сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, не спровоцирует ли это огромные очереди из-за страха, что война начнется снова, Подоляк ответил так:

"Сегодня, когда человек выезжает на законных основаниях, он получает определенный юридический статус. А что он будет делать, когда выехал (после войны, – ред.)? [...] Даже на сегодняшний день не все, имея юридический статус, трудоустроены, далеко не все имеют соответствующие доходы и так далее".

По его словам, после завершения войны у Украины могут быть определенные гарантии, появятся новые рабочие места.

"Если будут постоянные гарантии безопасности, и здесь будут средства на восстановление, здесь будут рабочие места, почему надо будет существовать в, скажем, странном юридическом статусе, где у тебя нет работы, а не находиться на территории Украины?" – добавил Подоляк.

Выезд мужчин за границу: последние новости

Напомним, что недавно в Украине был разрешен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Касаются новые правила пересечения границы и тех граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

При этом в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что некоторые категории мужчин этого возраста выехать не смогли. Это были или мужчины, работающие на должностях, где выезд предусмотрен только в командировку, или люди, которые находились в розыске.

