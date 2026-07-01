Рада приняла закон об Украинском национальном пантеоне: что это и для кого

В Пантеон не могут быть включены лица, на которых распространяется действие законодательства об осуждении коммунистического, нацистского и российского имперского тоталитарных режимов.

Верховная Рада приняла закон об Украинском национальном пантеоне, который, в частности, должен стать центром патриотического воспитания и проведения государственных церемоний.

Речь идет о принятии в целом президентского законопроекта об Украинском национальном пантеоне (№ 15360), за который проголосовали 287 народных депутатов.

Им на законодательном уровне предлагается создать единое национальное пространство, которое будет символизировать непрерывность украинской государственной традиции – от Руси до современной Украины.

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Так, предусматривается создание в Киеве государственного мемориального комплекса, который будет выполнять несколько функций:

он станет местом почетного перезахоронения выдающихся деятелей Украины и установки кенотафов для тех, чьи останки невозможно вернуть на Родину;

он должен стать центром сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и проведения государственных церемоний.

Кроме того, предполагается, что именно здесь будут проходить официальные торжества и вручение высших государственных наград. Посещение комплекса станет неотъемлемой частью Государственного протокола и церемониала Украины во время официальных визитов иностранных лидеров и делегаций.

Кто может быть увековечен в Пантеоне

Указывается, что право быть увековеченными в Национальном пантеоне будут иметь главы украинских государств различных исторических эпох, президенты Украины (кроме тех, кто был отстранен от должности в порядке импичмента), главнокомандующие украинских воинских формирований, выдающиеся деятели науки, культуры, образования, религии, государственного строительства, а также лауреаты Нобелевской премии, связанные с Украиной.

Почитание будет осуществляться путем перезахоронения, установки кенотафов (символический надгробный памятник без могилы как таковой – УНИАН) или мемориальных таблиц.

Кого включат в Пантеон

В то же время в Пантеон не могут быть включены лица:

осужденные за преступления против национальной безопасности Украины, международного правопорядка;

те, на кого распространяется действие законодательства об осуждении коммунистического, нацистского и российского имперского тоталитарных режимов.

Согласие родственников

Установлено, что перезахоронение возможно только с согласия близких родственников умершего. Оценку кандидатур будет осуществлять специальный консультативный орган, в состав которого войдут историки, ученые и представители Украинского института национальной памяти.

Кроме того, перед принятием окончательного решения будет проводиться общественное обсуждение.

Будет ли в Пантеоне Бандера

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Вятрович, народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, отметил, что пантеон выдающихся украинцев должен быть создан в центре Киева.

По его словам, в Пантеоне планируется перезахоронить несколько десятков самых выдающихся борцов за Украину, деятелей культуры и науки. Речь идет о личностях, начиная с эпохи Киевской Руси и до наших дней.

Депутат также отметил, что уже достигнута договоренность о перезахоронении в Украине останков первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Также ведутся переговоры относительно других деятелей. Речь идет о председателе Директории Украинской Народной Республики Симоне Петлюре и лидере ОУН Степане Бандере.

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