Более 10% довоенного экономически активного населения страны сейчас находится за рубежом.

В результате войны, по оценкам Национального банка и Минэкономики, Украина потеряла примерно 40% трудоспособного населения. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, пишет Delo.ua.

По ее словам, сейчас около 1,7 млн украинцев, которые работали до войны на родине, находятся за рубежом. Это примерно более 10% довоенного экономически активного населения страны.

Сейчас Украина переживает глубокий демографический кризис, характеризующийся стремительным старением населения. Доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021-м, а в 2024 году она достигла 22%.

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Марчак отметила, что в результате демографических процессов численность трудоспособного населения в Украине, если сравнить с довоенным 2021 годом, снизилась на 40%. А из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что к 2041 году население Украины может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году - до 25,2 млн человек.

"Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата", - подчеркнула заместитель министра.

Она отметила, что тренд на старение населения продолжится. Но при этом, по словам Марчак, только 27% людей в возрасте старше 50 лет работают. Кроме того, для восстановления экономики Украине необходимо дополнительно 4-5 млн человек.

Замминистра отметила, что из-за демографического кризиса Украина должна искоренить эйджизм (дискриминация по возрасту, предвзятое отношение к людям на основе их возраста), который присутствует в различных сферах жизни, включая рынок труда. Марчак сообщила, что 69% мужчин и 67% женщин в возрасте 50 лет и старше сталкивались с эйджизмом, а работодатели часто предлагают вакансии молодым.

Демографический кризис в Украине

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила, что из-за полномасштабного вторжения за границу выехали миллионы трудоспособных украинцев. По данным НБУ, количество трудоспособного населения сократилось более чем на четверть.

При этом, по оценкам Института демографии, коэффициент рождаемости в Украине - 0,9 ребенка на женщину, а норма для восстановления - 2,2.

Демографическая ситуация в Украине является сложной еще с начала независимости, но коронавирус и война усилили негативную тенденцию, сказала ведущий научный сотрудник Института демографии Светлана Аксенова.

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