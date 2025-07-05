В последний раз численность населения в России засекречивали при Сталине - после Голодомора, репрессий и войны.

На фоне тяжелых потерь на фронте Россия почти полностью засекретила демографическую статистику. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Агентство.Новости".

Так, 2 июля Росстат опубликовал очередной сборник статистической информации, в котором не оказалось одного из важнейших разделов – "Демография". Российские власти скрыли всю информацию о населении, кроме двух малозначимых показателей, рассказал журналистам ведущий российский демограф, который предпочел остаться неназванным.

В частности теперь в России засекречены такие базовые статистические данные как:

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численность постоянного населения,

число родившихся,

число умерших,

число браков и разводов,

число иммигрантов

и т.д.

Отмечается, что данные о рождениях, смертях, браках и разводах убрали из публичного доступа уже некоторое время назад. Теперь же в статистическом сборнике доступны только два показателя – суммарный коэффициент рождаемости по регионам и суммарный коэффициент третьих и последующих детей.

Демограф отмечает, что в ближайшее время должен быть опубликован регулярный бюллетень "Естественное движение населения", но, вероятно, и его засекретят.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, минувшей ночью недалеко от Владивостока взорвался магистральный газопровод. Сообщается, что газопровод, в частности, обеспечивал газоснабжение ряда военных объектов на побережье Японского моря. В их числе место постоянной дислокации подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ, которая отметилась многочисленными военными преступлениями на фронте в Украине.

Также мы рассказывали, что Россия стала первой страной мира, которая признала террористическое движение Талибан законной властью в Афганистане. Для этого Москве пришлось вычеркнуть Талибан из официального списка террористов.

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