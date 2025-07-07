Названы страны с наименьшим количеством детей: на каком месте Украина (инфографика)

Старение населения усложняет финансирование и без того проблемной пенсионной системы западных стран.

На новой инфографике показан рейтинг из 36 стран мира, которые имеют наименьшую долю населения моложе 18 лет. Данные получены из доклада ООН "Перспективы мирового населения". Ознакомиться с инфографикой можно на портале Visual Capitalist.

Наименьшее количество детей в общей численности населения в 2025 году имеют Гонконг (12,6%), Южная Корея (12,9%) и Япония (14%). Сразу за ними следуют Тайвань и Сингапур.

Далее можно видеть большое количество европейских стран. Украина с показателем в 17,2% находится на 22-м месте. Немного лучше ситуация в Польше (17,8%).

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Страны с малым количеством молодежи сталкиваются с долгосрочными последствиями, в частности, меньшим количеством работников и медленным экономическим ростом. Без демографического "поворота" многие страны могут столкнуться с экономической стагнацией и социальным напряжением.

Украинская демография - последние новости

Украина могла потерять из-за войны около 40% трудоспособного населения. Доля людей в возрасте 65 лет и старше выросла с 12% в 1991 году до 18% в 2021-м. В 2024 году она достигла 22%.

Демографическая ситуация трансформирует рынок труда - 74% работодателей испытывают нехватку кадров, тогда как средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата.

Также сообщалось, что в целом из-за войны население Украины уменьшилось на восемь миллионов человек.

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