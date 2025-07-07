Названы страны с наименьшим количеством детей: на каком месте Украина (инфографика)

На новой инфографике показан рейтинг из 36 стран мира, которые имеют наименьшую долю населения моложе 18 лет. Данные получены из доклада ООН "Перспективы мирового населения". Ознакомиться с инфографикой можно на портале Visual Capitalist.
Наименьшее количество детей в общей численности населения в 2025 году имеют Гонконг (12,6%), Южная Корея (12,9%) и Япония (14%). Сразу за ними следуют Тайвань и Сингапур.
Далее можно видеть большое количество европейских стран. Украина с показателем в 17,2% находится на 22-м месте. Немного лучше ситуация в Польше (17,8%).
Страны с малым количеством молодежи сталкиваются с долгосрочными последствиями, в частности, меньшим количеством работников и медленным экономическим ростом. Без демографического "поворота" многие страны могут столкнуться с экономической стагнацией и социальным напряжением.
Украинская демография - последние новости
Украина могла потерять из-за войны около 40% трудоспособного населения. Доля людей в возрасте 65 лет и старше выросла с 12% в 1991 году до 18% в 2021-м. В 2024 году она достигла 22%.
Демографическая ситуация трансформирует рынок труда - 74% работодателей испытывают нехватку кадров, тогда как средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата.
Также сообщалось, что в целом из-за войны население Украины уменьшилось на восемь миллионов человек.