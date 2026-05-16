В оккупированных Алешках люди массово гибнут от голода, – ГВА

Город находится в фактической блокаде с декабря прошлого года.

В оккупированном городе Алешки, расположенном на левом берегу Днепра напротив Херсона, местные жители массово умирали от холода и голода в течение этой зимы и весны. Об этом в интервью проекту "Крым.Реалии" от "Радио Свобода" рассказала начальница Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

По ее словам, в городе не только разрушена вся коммунальная инфраструктура, но и нет продуктов и медикаментов – их в город просто не привозят.

"Мне известно, что даже муку продавали стаканами, и стоила она довольно дорого. Впрочем, денег в городе фактически нет: даже те условные социальные выплаты, которые пообещали оккупанты, получить почти невозможно. Чтобы оформить помощь, нужно ехать в Скадовск. А это та самая дорога, которая постоянно обстреливалась еще до наступления зимы, и на которой всегда гибли люди", – рассказала Гасаненко.

Чиновница также утверждает, что российские оккупанты не просто не выполняют требования Женевской конвенции по обеспечению населения всем необходимым, а наоборот – силой забирают продовольствие, которое находят у горожан.

"Нам известно, что люди гибли, пытаясь защитить свои продукты от оккупантов... Эти негодяи пытались отобрать еду и лишали жизни каждого, кто просто мешал им пройти в подвал, где хранились последние запасы для выживания", – говорит Гасаненко.

Эту информацию изданию подтвердила украинская журналистка Мария Семенченко, у которой есть родственники в Алешках.

"Был случай, когда к одному мужчине пришли оккупанты и нашли у него какие-то продукты. Его били прикладом и вытащили на улицу, но, услышав звук дрона, нападавшие бросили его и ушли", – рассказала она.

По данным городской администрации, сейчас в Алешках может находиться около двух тысяч гражданских лиц, в том числе – 47 детей. Волонтер Ксения Архипова, которая помогает людям покидать город и координирует поставки продовольствия в Алешки, считает, что их не более 1700–1800. До полномасштабной войны население города составляло около 24 тысяч человек.

Архипова ведет реестр погибших в городе с осени 2025 года. По ее подсчетам, за это время от всех причин (холод, голод, атаки дронов, "расстрелянные") погибли более 300 человек.

Ситуация в Алешках: последние новости

С декабря прошлого года Алешки находятся в фактической блокаде со стороны российских войск. Все дороги к городу заминированы и находятся под огневым контролем. Главная дорога усеяна обломками транспорта после неудачных попыток бегства.

Местные жители также сообщают об исчезновении мужчин, которых, вероятно, задерживают или принудительно отправляют воевать.

Украинские власти пытаются организовать гуманитарный коридор для спасения людей.

