После эвакуации с Херсонщины мужчина пошел защищать Украину.

Разведчик-наводчик 48 отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана Энвер Кадыров покинул родной Крым в 2014 году из-за российской оккупации. Уже в 2020 году он подписал контракт с ВСУ как боец запаса, а после начала полномасштабного вторжения РФ пошел защищать страну от захватчиков.

В интервью "Суспільне" военный рассказал о том, как выехал из временно оккупированной части Херсонщины, а также о реабилитации после тяжелого ранения.

Мужчина поделился, что в 2014 году был вынужден уехать из родного Крыма, который оккупировала РФ. Он заявил, что это решение было связано с его гражданской позицией.

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В начала полномасштабного вторжения России Энвер Кадыров вместе со своей семьей был в Голой Пристани на Херсонщине. Они полтора месяца находились в оккупации. Мужчина вспомнил, как вместе с другими жителями организовали своеобразные патрули.

"Многие люди выехали, дома остались без хозяев, так мы ходили, чтобы не было мародерства. Ходили, пока враг не начал активнее контролировать ситуацию. Они приходили и говорили, что те, кто ходит в патруль, должны ходить с белыми повязками, чтобы они отличали", - объяснил военный.

Энвер Кадыров рассказал, что после эвакуации из Голой Пристани пошел защищать Украину. Он отметил, что служил на Херсонском и Донецком направлениях.

"Мои побратимы шутят, считают, что я - украинский Кадыров. Ну я крымский татарин, а он чеченец. Но у меня личный враг - Российская Федерация, Россия, царизм, который уничтожал нас", - сказал мужчина.

В интервью военный вспомнил, как летом 2024 года подорвался на противопехотной мине на Донецком направлении. Тогда он пытался эвакуировать тело павшего побратима.

"Мы давали обещание друг другу, что будем прикрывать спину. Но так случилось, что он раньше вышел на боевое задание и попал под FPV-дрон. Он долгое время был в эфире и я слышал, как он умирал. Когда меня вызвал комбат и сказал, что надо вытащить тело, никакого сомнения не было. Надо было найти путь, чтобы быстрее к эвакуатору добраться. Я увидел бойницу, мы несколько метров перешли и я тогда наткнулся на мину. Сергея оставили, получил команду, чтобы оставить, и эвакуировали уже меня", - рассказал он.

После этого началось лечение, протезирование и реабилитация. Журналисты добавили, что сейчас Энвер находится в Центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью "Галичина". Там мужчина начал заниматься арт-терапией и писать картины.

"Рисуешь то, что чувствуешь, и понемногу оно как-то меняется. Сначала более мрачные такие были картины, рисунки. 19 картин", - заявил боец.

Энвер рассказал журналистам, что готовит свою выставку в Центре реабилитации. По его словам, он пока не знает, будет ли возвращаться в армию после восстановления.

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