Спортсмен не оставил в беде своего друга.

В Белгород-Днестровском, что в Одесской области, 15-летний боксер Марк Аветикян спас своего друга Максима Тымчука во время ракетного удара по зданию лицея №1. Об этом сообщила пресс-служба Ювенальной полиции Украины.

"Ребята не успели добраться до укрытия, и во время взрыва на них обвалилась часть стены. Марк получил ранения, но, собрав силы, выбрался из-под обломков. Увидев, что его друг Максим оказался под завалами, он, несмотря на боль и шок, бросился спасать его. Расчистил лицо друга, чтобы тот мог дышать, убирал обломки с его ног и, поддерживая, помог добраться до укрытия", - рассказали в сообщении.

В Ювенальной полиции отметили, что такой поступок является примером настоящего самопожертвования и человечности. Отмечается, что Марк является не просто школьником, а настоящим героем, который в такой трудный момент проявил силу духа и отвагу.

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"Марк - ученик Лицея №1 Белгород-Днестровского, чемпион Украины по боксу, воспитанник детско-юношеской спортивной школы. Он неоднократно показывал силу в спорте - а на этот раз продемонстрировал ее в жизни", - добавили в сообщении.

Удар РФ по Белгород-Днестровскому - что известно

Напомним, 23 июня РФ атаковала баллистикой лицей в Белгород-Днестровском, что в Одесской области. В результате удара погибли два человека, а также ранения получили 12 человек.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это удар является неслучайным и демонстративным.

"Абсолютно сумасшедший удар российской ракеты просто по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были его работники. К сожалению, под завалами могут быть люди", - отметил глава государства.

В то же время украинский боксер Василий Ломаченко также высказался ороссийском ударе по его родному городу. По его словам, РФ ударила по лицею, который он закончил. Однако о причастности к этой атаке России Ломаченко не сказал ни слова.

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