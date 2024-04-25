Сергей Статкевич воевал на Николаевщине, под Херсоном, Энергодаром, Изюмом, Бахмутом и на других участках фронта.

47-летний военный Сергей Статкевич защищал Украину на фронте, однако из-за ранения уже полгода служит в одном из ТЦК Черновицкой области. И из-за отношения со стороны части людей к работникам военкоматов признается, что здесь ему труднее, чем на войне.

Историю военного рассказало "Суспільне Чернігів". До полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей 18 лет жил в Италии, там у него был бизнес. Однако за 2 месяца до начала большой войны он вернулся в Украину – считает, что каждый должен защищать свое государство. Сергей решил пойти в 80-ю десантно-штурмовую бригаду.

Он воевал на Николаевщине, под Херсоном, Энергодаром (Запорожская область), Изюмом (Харьковская область), Бахмутом (Донецкая область), а также на Донецком и Луганском направлениях.

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После одного из боев под Лисичанском он попал в больницу под Бахмутом. Впоследствии в Черновицком госпитале ВВК признала мужчину непригодным к службе в десантно-штурмовых войсках, но пригодным к военной службе.

"Меня сильно тогда контузило и от ударной волны у меня оторвался тромб в руке. Я тогда вообще чудом остался жив, потому что тромб не пошел к сердцу. Тогда я буквально через неделю после госпиталя поехал на ноль", – рассказал Статкевич.

По собственному желанию Сергей продолжил службу в десантно-штурмовых войсках. Однако через некоторое время у него начались проблемы со здоровьем, поэтому он написал рапорт на перевод на службу в территориальный центр комплектования. Примечательно, что подписали его только через семь месяцев – все это время Сергей воевал на Запорожском направлении.

С октября 2023 года Сергей Статкевич начал служить в ТЦК. Однако даже через полгода ему трудно адаптироваться и он не может найти себя в гражданской жизни, пишет "Суспільне".

"У нас люди не ценят то, что есть. Для людей нет войны. Когда я выхожу на оповещение, они часто проклинают, матерят, посылают обратно на войну. Пока я был там, на фронте, я был для вас героем, а сейчас, получается, уже никто. Как это так?" –говорит военный.

Применение силы в отношении работников ТЦК

В информационном пространстве время от времени появляются новости о применении силы в отношении сотрудников ТЦК. К примеру, недавно такой случай произошел в Черновицкой области. Там местные совершили массовое нападение на работников ТЦК и СП – один из них был вынужден применить оружие. Отмечается, что сотрудник ТЦК произвел выстрелы в землю, никто не пострадал.

В начале апреля в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК. Военные вызвали полицию.

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