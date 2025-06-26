Больше всего за однокомнатное жилье придется заплатить в Приморском районе.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Одессе, которая едва ли не каждый день страдает от российских ударов, составляет 44 тысячи долларов, что на 14% больше, чем полгода назад. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Одессе составляет 63 тысячи долларов, что на 12% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят - 85 тысяч долларов (+13%).

Отмечается, что в Одессе больше всего за однокомнатное жилье придется заплатить в Приморском районе, где средняя цена составляет 53,7 тыс. долл. На втором месте - Киевский район со средней стоимостью 42,5 тыс. долл. Замыкает тройку Хаджибейский район - 32 тыс. долл. При этом самые доступные однокомнатные квартиры в Пересипском районе, где за квартиру в среднем просят 29 тыс. долл.

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Средние цены на двухкомнатные квартиры в Одессе:

Приморский - 80 тыс. долл;

Киевский - 63 тыс. долл;

Хаджибейский - 46 тыс. долл;

Пересыпский - 41 тыс. долл.

Средние цены на трехкомнатные квартиры:

Приморский - 125 тыс. долл;

Киевский - 75 тыс. долл;

Хаджибейский - 57,7 тыс. долл;

Пересипский - 46,7 тыс. долл.

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По состоянию на июнь 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в объявлениях в городе Львов на вторичном рынке составляет 65 тысяч долларов. При этом средняя стоимость двухкомнатной квартиры во Львове - 93 тыс. долл.

Сообщалось, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.

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