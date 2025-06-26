Правительственный самолет РФ 'засветился' в США: Захарова раскрыла, кто был на борту

В МИД России утверждают, что самолет выполнял дипломатический рейс с целью ротации работников представительств РФ в Соединенных Штатах.

Российский правительственный самолет Ил-96 внезапно приземлился в Соединенных Штатах. Обе стороны не анонсировали официальные визиты россиян в Вашингтон, поэтому этот полет вызвал интерес. Зато в Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что это якобы вывозной рейс дипломатов в США.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии пропагандистскому ТАСС, на борту якобы находились сотрудники дипломатического представительства России в США.

"Перелет Ил-96 "Россия" в Нью-Йорк - обычный вывозной рейс, он отвез новых сотрудников в США и заберет тех, кто возвращается", - сообщила Захарова.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в США ночью приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты не сообщалось.

Как свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24, российский правительственный самолет с бортовым номером RA-96018 сел в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке 25 июня в 15:27 по местному времени (22:27 по Киеву). Через несколько часов самолет улетел в Вашингтон, где приземлился в 20:56 того же дня (то есть 03:56 26 июня по Киеву).

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