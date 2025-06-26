По его словам, по итогам мая-июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории России "захлебывается".

Продвижение российских войск в приграничье Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский, который подчеркнул, что оборона Сумщины - это одна из основных задач на сегодня, и рассказал о дне насыщенной работы на Северослобожанском направлении.

"По итогам мая-июня можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ в этом году захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Зато принятые ранее наши решения уже дают результат. Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована", - заявил он.

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Сырский добавил, что на определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины.

"На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС России, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты", - сообщил Главнокомандующий.

Кроме того, наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. "Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", - пояснил Сырский.

Он также сообщил, что в командовании нашей группировки на Северослобожанском направлении была создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области. Первоочередные задачи - укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Также было назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

"Проанализировал реальное состояние дел непосредственно в полях и лесах - проинспектировал направление фортификаций, в том числе и в той части, за которую отвечают ОВА и ДССТ. Работа продолжается, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны", - отметил Сирский.

Главнокомандующий добавил, что возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров для защиты наших воинов и обеспечения надежной логистики наших войск - это "очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше".

"Сверил часы" с командирами и солдатами на местах на Сумщине и на командных пунктах бригад. Благодарен за все мысли и предложения. Отдал необходимые распоряжения по организационным вопросам и обеспечению подразделений", - сообщил он.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны выравнивают позицию на Сумщине, на этом направлении было сосредоточено 53 тыс. оккупантов.

20 июня Зеленский отметил, что украинские защитники не дают российским захватчикам реализовать их планы на Сумщине. По его словам, у россиян там были "разные планы, намерения - абсолютно безумные, как всегда".

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