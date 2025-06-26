Гитанас Науседа считает, что надо ускорить усилия, чтобы не было недоразумений на пути Украины в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает, что Европейский Союз и его страны члены должны отстаивать амбициозную цель, чтобы Украина могла приобрести членство с 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Науседа сказал журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Я думаю, что продуктивно установить амбициозную политическую цель. Например, чтобы видеть Украину членом в Европейском Союзе с 1 января 2030 года. Это сложно, но, в то же время, это мотивирует. И я надеюсь, что мы будем способны ускорить наши усилия, чтобы избежать любых недоразумений, потому что это сейчас не продуктивно", - подчеркнул Науседа.

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В то же время, у него спросили, как он видит возможность убедить Венгрию не блокировать санкции и другие вопросы в отношении Украины.

Науседа надеется, что это удастся сделать всем странам. "И мы сможем начать технический процесс переговоров... Я надеюсь, что Европейская комиссия имеет инструменты", - сказал Науседа.

Он добавил, что каждый раз эти сложности из-за позиции Венгрии повторяются, но в конце концов каким-то образом удается двигаться дальше.

"Вероятно, на этот раз мы снова будем успешными. Конечно, одна страна не может злоупотреблять инструментом консенсуса", - сказал Науседа.

Также президент Литвы отметил, что это не хорошо, когда применяется избирательный подход к Украине и Молдове, которые стремятся к членству в ЕС.

"К сожалению, из-за определенных двусторонних препятствий - вы знаете, о чем я говорю - Украина не может открыть первый кластер переговоров [о вступлении]. Я думаю, мы должны открыть этот первый блок [переговоров об основополагающих принципах - УНИАН] как можно скорее и, конечно, до конца года мы должны открыть все 6 кластеров", - подчеркнул Науседа.

Отдельно он отметил, что Евросоюз должен ввести 18-й пакет санкций против России, потому что РФ имитирует переговоры.

"По моему мнению, этот пакет хороший, сильный, достаточный, но конечно было бы хорошо избежать каких-либо исключений и смягчения этого пакета", - подчеркнул Науседа.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс приобретения членства в ЕС всегда неизменно учитывает достижения и заслуги. В частности, надо выполнить определенные условия и воплотить реформы.

По ее словам, в ЕС не устанавливают четких дат для будущего вступления, но если украинцы продолжат реформирование страны с неизменной скоростью и качеством, тогда возможно, завершение подготовки к вступлению произойдет раньше, чем в 2030 году.

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