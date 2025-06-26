В перечне значатся Тигр и Лошадь.

Составлен гороскоп на сегодня по восточному календарю. В четверг, 26 июня, в День успеха Огненного Тигра, шесть знаков китайского Зодиака окажутся в эпицентре везения. Это день решительных действий и внезапных поворотов к лучшему. Удача достанется тем, кто честен с собой, проявляет инициативу и стремится к настоящим целям. Время получать желаемое, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Тигр

Это твой звездный день. Все, к чему ты готовился, начинает сдвигаться с мертвой точки. Достаточно заявить о себе - и ты получаешь ответ, поддержку или согласие, которое меняет все. Прекращай ждать и сомневаться. Сделай шаг, Вселенная отзовется.

Лошадь

Ты думал, что опоздал, но оказался точно вовремя. Сегодня появляется шанс, которого ты не ожидал: вернется человек, появится вакансия или откроется дверь, которую считал закрытой. Не ищи объяснений, просто прими то, что пришло.

Кролик

Ты давно знал, что не на своем месте. Пришло время разорвать эту связь - с ситуацией, работой или человеком. Как только ты отпустишь это, появится то, что действительно тебе подходит. Удача - в освобождении, а не в приобретении.

Свинья

Ты ждал не слов, а поступков, и наконец услышишь заветное "да". Наступает момент ясности: кто и что действительно серьёзно. Все, что вызывает тревогу или сомнения - не твое. Настоящее облегчение приходит вместе с правильным выбором.

Дракон

Запасной план больше не нужен. То, на что ты надеялся, начинает сбываться - легко и просто. Тебе не нужно бороться или уговаривать - все происходит само. Ты притягиваешь нужные события, и это ощущается как возвращение к своей силе.

Змея

Ответ уже внутри тебя. Сегодняшний день лишь подтверждает твой выбор. Ты ясно видишь, что работает, а что нет. Не соглашайся на первое предложение - дождись лучшего. Все движется в твою сторону, и твоя сила - в терпении и вере в себя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака открываются новые горизонты.

Вас также могут заинтересовать новости: