Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 26 июня, снизился на 15 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 48,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подешевел до 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 26 июня, не изменился и составляет 49,02 гривни.

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НБУ установил 26 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро отошел от очередного исторического максимума. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,32 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.

В то же время издание Financial Times пишет, что доллар ослаб до трехлетнего минимума после появления сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность досрочного назначения нового председателя Федеральной резервной системы. Так, доллар упал на 0,3% относительно корзины валют ключевых торговых партнеров, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался в начале 2022 года.

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