Сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика и семьи.

Государственная ипотечная программа "еОселя" предусматривает лучшие кредитные условия для учителей, ученых, медработников и военных.

По словам начальника управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерины Лычаной, эти категории граждан могут получить заем сроком до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% - на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет - от 10%.

Одним из условий предоставления кредита является платежеспособность заемщика, а также насущная потребность в собственном жилье (или его отсутствие или недостаточная площадь проживания - менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи).

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Банкир обратила внимание на то, что сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика и его семьи. В то же время эксперт отметила, что главный вопрос, который прежде всего беспокоит учителей или врачей, - это невысокий уровень дохода, что существенно усложняет возможность принять участие в государственной ипотечной программе.

"Стоимость жилья достаточно высока, поэтому вполне очевидно, что уровень заработка у льготных категорий граждан, особенно у молодых специалистов, недостаточен для того, чтобы сэкономить средства на большой первоначальный взнос и платить высокую процентную ставку. Именно поэтому, осуществить мечту о собственном жилье можно с помощью государственной программы "еОселя", - отметила банкир.

Она пояснила, что согласно правилам государственной ипотечной программы кредит предоставляется, если один из членов семьи - заемщик - имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи.

Расчеты платежей по кредиту

Лычана отметила, что сейчас по программе "еОселя" средняя сумма кредита составляет 1,65 млн грн, при такой сумме кредита максимальный платеж в первый месяц будет только 11 тысяч гривень - это частичное погашение кредита и оплата начисленных процентов.

"По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из 2-х человек составляет от 40 тысяч гривень и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20%, то аккредитованные в "еОсели" банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести дом по цене от 2,1 млн грн", - объясняет эксперт.

Также есть дополнительный механизм - если, например, заемщик не в браке, то родители могут стать поручителями для получения кредита.

По словам банкира, аккредитованные банки в зависимости от обстоятельств чаще всего готовы предоставить кредиты на сумму до 2 млн грн, что вместе с первым взносом (условно 20%), что соответствует рыночной стоимости квартиры в новостройке площадью от 40 до 50 м².

Алгоритм получения займа

Первым этапом является подача заявки на участие в программе через портал "Дия". Необходимо указать возраст, семейный статус заемщика, название учреждения, где он работает, уровень дохода, наличие поручителей и их доход, сумму первого взноса.

Далее ожидается одобрение участия. Если заявка оформлена правильно и соответствует условиям программы, то вскоре гражданин получает уведомление о ее одобрении.

Как рассказала Лычана, буквально сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает сообщение с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит и указанием его суммы.

"Банки очень оперативно принимают такое решение. Согласование или отказ по каждому банку появляются в "Дие" заявителя. Но это - предварительное одобрение, для окончательного решения необходимо найти недвижимость, которую планируется приобрести, и обратиться в банк с полным пакетом документов", - отметила банкир.

Следующим этапом является выбор объекта и банка. В течение 30 дней после одобрения заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект для приобретения.

Эксперт пояснила, что для недвижимости на вторичном рынке существуют ограничения по вводу дома в эксплуатацию - это 3 или 10 лет в зависимости от категорий заемщика и территориального размещения недвижимости, которая покупается. В то же время, по словам Лычаной, выбрать квартиру на первичном рынке значительно проще.

еОселя - последние новости

За 2,5 года работы государственной ипотечной программы "еОселя" украинцам было выдано более 17 тысяч кредитов на более чем 28 млрд грн. В частности, за 5 месяцев 2025 года по программе "еОселя" уже выдано 2 334 кредита на 4,3 млрд грн.

Активнее всего ипотеку по программе берут жители Киевской области. Киев занимает второе место, а замыкает тройку лидеров Львовская область. Средняя сумма займа по всей Украине составляет 1,6 млн гривен, а средняя стоимость недвижимости - 2,3 млн гривен.

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