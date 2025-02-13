Военнослужащие, предавшие Украину, переведены в другие подразделения РФ.

Во временно оккупированный Крым переехало около миллиона россиян. Как пояснил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, такие заявления часто звучат в информационном пространстве оккупантов.

"Что касается тех, кто непосредственно прибыл на территорию временно оккупированного Крыма, то в информационном пространстве россиян заявляется, что где-то около миллиона человек в результате переехало из РФ в Крым. Насколько эта информация соответствует действительности, сказать трудно, но такие заявления периодически звучат", - констатировал военный.

Он также прокомментировал ситуацию, которая касается уже бывших украинских военных, которые предали Украину. По его словам, предателей, которые перешли на сторону врага после оккупации полуострова, согласно законодательству преследуют правоохранительные органы.

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"Некоторые военнослужащие, в том числе предавшие присягу на верность украинскому народу, еще несколько лет назад были переведены в другие подразделения на территории РФ. Потому что желающих служить в теплом Крыму в самой Российской Федерации всегда хватало и хватает до сих пор", - подчеркнул Плетенчук.

Ситуация в районе Крыма

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что ситуация, которая сложилась из-за аварии двух российских танкеров типа "Волгонефть" с нефтепродуктами в районе Керченского пролива, является критической. По его словам, россиянам безразлично, какая экология в оккупированном Крыму, потому что они рассматривают украинский полуостров как военную базу.

Россия использует море для транспортировки нефтепродуктов, для чего применяют старые танкеры речного класса, два из которых потерпели крушение в декабре 2024 года. В результате произошла экологическая катастрофа, которая достигла побережья временно оккупированного Крыма.

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