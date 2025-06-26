Аналитики отмечают, что, несмотря на осторожность относительно ирано-израильского перемирия, внимание рынка смещается к фундаментальным факторам.

Цены на нефть в четверг, 26 июня, продолжили рост, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в отношении ирано-израильского перемирия и стабильности на Ближнем Востоке, а также устойчивого спроса на нефть в США из-за автомобильного сезона, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, до 67,83 доллара за баррель. Американский нефтяной эталон WTI подорожал на 20 центов, до 65,12 доллара за баррель.

"Некоторые покупатели отдают предпочтение устойчивому спросу на нефть, на что указывает падение ее запасов в еженедельной статистике США... Но инвесторы продолжают нервничать, ища ясности относительно статуса ирано-израильского перемирия", - сказал Юки Такашима, экономист Nomura Securities, добавив, что внимание рынка смещается к уровню добычи странами ОПЕК+.

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По его прогнозу, цена на нефть марки WTI, скорее всего, вернется к диапазону 60-65 долларов, то есть к уровню начала ирано-израильской войны.

Аналитики ANZ отметили, что с деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем внимание рынка вернулось к фундаментальным факторам, и указали на данные, свидетельствующие о падении запасов сырой нефти в США пятую неделю подряд.

"Правительственные данные США показали, что после медленного старта автомобильный сезон в США - в самом разгаре", - отмечают аналитики.

Тем временем президент США Дональд Трамп приветствовал скорое окончание войны между Ираном и Израилем и заявил, что на переговорах с Ираном Вашингтон, вероятно, будет добиваться от Тегерана обязательства отказаться от ядерных амбиций.

Он также отметил, что США не отказались от максимального давления на Иран, включая ограничения на продажу иранской нефти, но намекнул на возможное ослабление санкций, чтобы помочь стране восстановиться.

Цены на нефть - последние новости

25 мая цены на нефть выросли, поскольку инвесторы не были уверены в стабильности ирано-израильского перемирия на фоне обмена ударами между враждующими сторонами после объявления о прекращении огня.

Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено 24 июня. По данным СМИ, договоренность стала возможной при содействии Катара.

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