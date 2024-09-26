Главный сержант БУБпАК "Ахиллес" рассказал о своей формуле жизни и о том, какие мысли помогают выжить на фронте.

За плечами любого 40-летнего человека должен быть немалый багаж различного опыта. Это подтверждает и главный сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Алексей "Янгрр" Павлийчук. Он поделился мыслями о том, как ему удается жить и выживать при любых обстоятельствах и было ли у него на фронте отчаяние.

"Я никогда не попадал в такие ситуации, когда нужно было подорвать себя гранатой. Но, думаю, даже в таком случае у меня не было бы отчаяния. В каждой ситуации нужно сделать всё, что зависит от тебя, всё, на что ты способен, а там как получится", - заявил Павлийчук в интервью "Украинской Правде".

Воин рассказал, что еще под Бахмутом у него обострились проблемы с коленным суставом, поэтому ему приходилось пользоваться большой палкой:

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Он признался, что ему очень помогает особое восприятие мира. К примеру, по словам, "Янгрра" самым страшным моментом он считает, когда по позиции прилетают снаряды, а сделать ничего для противодействия не получается.

"Если ты сфокусируешься на смерти, она съест тебя задолго до того, как ты умрёшь физически. Поэтому я о смерти не думаю, просто готов к ней заранее", - отметил воин ВСУ.

Кроме того, Павлийчук заявил, что ему близок "буддистский взгляд на жизнь" — поэтому различные события в своей жизни он считает мгновениями, что нужно жить здесь и сейчас и не тратить годы на психологические травмы.

"Похожие мысли есть у Виктора Франкла. Он писал, что первыми в немецком концлагере ломались те, кто верил, что всё скоро закончится. После них – те, кто не верил, что это когда-либо закончится. Выжили те, кто жил и действовал "здесь и сейчас", фокусируясь на этих действиях, без ожидания того, что может или не может случиться", - рассказал главный сержант БУБпАК.

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Ранее УНИАН сообщал про десантника, который рассказал, что самое страшное на войне.

"...Два раза мою машину подбивало. Дроны вели и тогда и "Орланы" их - один взлетает, второй садится, и так 24/7. Раз колеса спустило осколками, второй раз почти прямое в мотор попадание было. Танками лупило сильно, и обломков много было. На дисках приехал, на спущенных колесах", - поделился он.

Кроме того, другой военный раскрыл, что думает о гражданских в тылу. Он отмечает, что украинское общество не идеально, поэтому тех, кто пьет кофе в заведениях - понять можно.

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