Полиция обратилась к местным жителям, чтобы помочь найти злоумышленника.

В США злоумышленник, который подозревается в краже, был одет в костюм Скуби-Ду. Он ворвался в круглосуточный магазин на шоссе в Алабаме во время утреннего рейда. Об этом сообщила полиция Таскалусы, передает The Independent.

В частности полицейские обратились к обществу с просьбой помочь идентифицировать человека в маске и добавили несколько отсылок к мультфильму "Скуби-Ду", в котором вымышленные подростки разгадывали тайны и имели собаку по имени Скуби-Ду.

"Эй, банда! Нам нужна ваша помощь в раскрытии тайны", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

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Правоохранители сообщили, что мужчина ворвался в магазин "Квик Стоп", из-за чего сработала охранная сигнализация. Полиция также опубликовала фото мужчины в костюме Скуби-Ду и зеленой лыжной маске.

"Подозреваемый взял наличные и монеты, но не закуски", - добавили в сообщении, намекая на любимые вкусности Скуби-Ду.

В то же время пользователи Facebook с юмором отреагировали на такой инцидент, в частности были такие комментарии.

"Ру-ру!".

"Скуби выглядит так, будто он увидел П-П-Призрака!!!".

"Он шокирован ценой на Скуби Снеки".

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