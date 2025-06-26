Apple впервые за шесть лет изменит дизайн блока камер, сделав его горизонтальным.

Ожидается, что в 2025 году iPhone Pro впервые за шесть лет удивят новым дизайном. Apple готовит радикальное обновление дизайна блока камер – это подтверждают свежие макеты. Очевидно, перед нами финальный дизайн, учитывая, что до презентации осталось пару месяцев.

В отличие от уже привычного углового блока, который не менялся со времен iPhone 11 Pro, новый модуль будет растянут на всю ширину задней панели. Расположение объективов не изменится, а вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

Аналогичный дизайн получит и iPhone 17 Pro Max.

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Согласно данным СМИ, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max станут первыми айфонами с тремя 48-мегапиксельными камерами. Ключевым изменением станет внедрение 48-Мп телеобъектива, который заменит 12-Мп сенсор.

Также все модели iPhone 17 получат селфи-камеру на 24 Мп – это будет первый апдейт фронталки за 5 лет.

Теперь осталось дождаться сентября, чтобы узнать, чем удивит нас Apple. По слухам, в этом году выйдет совершенно новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.

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